Verneuil-sur-Avre : La Ruche et le Silo organisent une collecte de jouets au profit des familles démunies

L’association La Ruche et Le Silo unissent leurs forces pour une belle action solidaire à l’approche des fêtes de fin d’année : une grande collecte de jouets se tiendra jusqu’au 18 décembre 2024. L’objectif est d’offrir un Noël chaleureux aux familles les plus démunies grâce à la générosité des habitants de la région.



Tous les jouets collectés seront remis le samedi 21 décembre à l'occasion de la soirée musicale et solidaire "Le Père Noël est un Rockeur" au Secours Populaire d’Évreux, chargée de les distribuer avec les Restos du Cœur de Verneuil-sur-Avre aux bénéficiaires.



Comment participer ?

Plusieurs points de collecte sont mis à disposition pour faciliter les dons :

• La Ruche, située à Verneuil-sur-Avre

• La Médiathèque de Bourth

• Le collège et le lycée de Verneuil-sur-Avre (uniquement pour les élèves scolarisés).



Quels jouets donner ?

Sont accepter les jouets et peluches d'occasion, en bon état et complets.



En participant à cette collecte, vous contribuez à dessiner des sourires sur les visages des enfants et à apporter un peu de chaleur humaine en cette période de Noël.



Les infos pratiques sont sur l’affiche ci-dessous :