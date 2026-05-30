Connectez-vous S'inscrire

Dieppe : un homme réanimé après une noyade sur la plage


Samedi 30 Mai 2026 - 16:27

Un homme a été victime d'une noyade ce samedi après-midi sur la plage de Dieppe. Retrouvé en arrêt cardiaque, il a pu être réanimé grâce à l'intervention rapide de témoins et des secours avant son transport à l'hôpital dans un état grave.




Illuistration © infonormandie
Illuistration © infonormandie
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus aujourd'hui samedi un peu avant 14 h 30 sur la plage de Dieppe pour porter secours à une personne noyée. À leur arrivée au niveau du poste de secours Dieppe 1, la victime venait d'être sortie de l'eau alors qu'elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.

Réanimé après iun massage cardiaque

Selon le SDIS 76, la sortie rapide de l'eau par des témoins ainsi que la mise en œuvre immédiate d'un massage cardiaque, guidée par l'opérateur du centre de traitement de l'alerte, ont joué un rôle déterminant.

L'arrivée rapide des secours et les soins prodigués ont permis à la victime de retrouver une activité cardiaque. Classé en urgence absolue, l'homme a ensuite été transporté au centre hospitalier de Dieppe, médicalisé par une équipe du SMUR.

Son épouse a été prise en charge et accompagnée lors de son transport.

Sept sapeurs-pompiers, mobilisés à bord de trois engins, ont été engagés sur cette intervention, aux côtés des équipes médicales.




FIL INFO

Dieppe : un homme réanimé après une noyade sur la plage

30/05/2026

Une caméra cachée dans l'habitation piège trois cambrioleurs à Marly-le-Roi

30/05/2026

Don du sang : les réserves sous tension, l’EFS multiplie les rendez-vous en Normandie

30/05/2026

Sartrouville : une sexagénaire frappée et dépouillée de ses bijoux en pleine rue, un adolescent interpellé

30/05/2026

À Gueures, un automobiliste de 50 ans meurt dans une sortie de route

30/05/2026
AUDIO