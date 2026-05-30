Dieppe : un homme réanimé après une noyade sur la plage

Selon le SDIS 76, la sortie rapide de l'eau par des témoins ainsi que la mise en œuvre immédiate d'un massage cardiaque, guidée par l'opérateur du centre de traitement de l'alerte, ont joué un rôle déterminant.



L'arrivée rapide des secours et les soins prodigués ont permis à la victime de retrouver une activité cardiaque. Classé en urgence absolue, l'homme a ensuite été transporté au centre hospitalier de Dieppe, médicalisé par une équipe du SMUR.



Son épouse a été prise en charge et accompagnée lors de son transport.



Sept sapeurs-pompiers, mobilisés à bord de trois engins, ont été engagés sur cette intervention, aux côtés des équipes médicales.