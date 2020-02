Une maison détruite par le feu au Ronchois, en Seine-Maritime

Une habitation a été détruite par un incendie ce lundi en milieu d'après-midi au Ronchois (Seine-Maritime). A l'arrivée sur place, rue du Tilleul, dans le hameau d'Ormesnil, des sapeurs-pompiers, la maison est les combles étaient entièrement embrasés.



Le feu s'est rapidement propagé à une maison voisine et à un autre bâtiment situés dans un corps de ferme. Trois lances ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre qui n'a pas fait de victime.



L'incendie serait parti d’un poêle à granules, selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). Au plus fort de l'intervention, vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec neuf engins. Les secours étaient toujours sur place à 17h30 pour procéder à l'extinction des derniers foyers résiduels et au déblaiement.