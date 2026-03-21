Une fillette tuée dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville

Le bilan définitif communiqué peu avant 16 heures par les secours est lourd : il fait état d’une fillette de quatre ans (et non pas d'un enfant de 2 ans, comme l'avaient indiqué les secours dans un premier temps) déclarée décédé par le médecin du SMUR et d’un garçon de 12 ans classé en urgence et évacué par l’hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Rouen.



Un homme de 45 ans, en urgence relative, a également été transporté vers un centre hospitalier du secteur.



Quatre autres enfants — un garçon de 11 ans et trois filles âgées de 6, 10 et 15 ans — ont été classés en urgence relative et évacués vers des hôpitaux du département. Une femme, dont l’âge n’est pas précisé, est considérée comme impliquée et a elle aussi été transportée vers un centre hospitalier.