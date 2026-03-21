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Une fillette tuée dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville

SEINE-MARITIME



Samedi 21 Mars 2026 - 14:23



[Actualisé] - Le bilan de la collision qui s’est produite cet après midi sur l’A131 en Seine-Maritime est lourd : une fillette de 4 ans est décédée et un jeune garçon de 12 ans est blessé grave.



Une fillette tuée dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville
Un accident de la circulation s’est produit ce samedi à la mi-journée sur l’autoroute A131, dans le sens Le Havre vers Tancarville, à hauteur de Saint-Vigor-d’Ymonville. Deux véhicules légers sont impliqués.

Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, huit victimes ont été signalées lors de l’appel. Les sapeurs-pompiers sont en cours d’intervention sur les lieux.

Un enfant de 2 ans déclaré décédé

Le bilan définitif communiqué peu avant 16 heures par les secours est lourd : il fait état d’une fillette de quatre ans (et non pas d'un enfant de 2 ans, comme l'avaient indiqué les secours dans un premier temps)  déclarée décédé par le médecin du SMUR et  d’un garçon de 12 ans classé en urgence et évacué par l’hélicoptère Dragon 76 vers le CHU de Rouen.

Un homme de 45 ans, en urgence relative, a également été transporté vers un centre hospitalier du secteur.

Quatre autres enfants — un garçon de 11 ans et trois filles âgées de 6, 10 et 15 ans — ont été classés en urgence relative et évacués vers des hôpitaux du département. Une femme, dont l’âge n’est pas précisé, est considérée comme impliquée et a elle aussi été transportée vers un centre hospitalier.
Un enfant de 12 ans, blessé grièvement dans la collision, a été évacué à bord de Dragon 7) - illustration
Un enfant de 12 ans, blessé grièvement dans la collision, a été évacué à bord de Dragon 7) - illustration

Circulation perturbée

La circulation reste perturbée dans le secteur, même si la réouverture de la voie de gauche est en cours. Les circonstances de l’accident restent à déterminer.

Les automobilistes sont appelés à éviter la zone et à redoubler de prudence.
 




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