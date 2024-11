Une Havraise arrêtée avec 1,2 kg de cocaïne à son retour de Guyane, son complice est en prison

La brigade de stupéfiants du Havre (Seine-Maritime) a interpellé une femme et un homme soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de cocaïne. Plus d'un kilo de cette drogue et 12 000 € en espèces ont été saisis lors de la perquisition du domicile de l'homme, près de Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne.



Les policiers enquêtaient depuis la mi-octobre sur un potentiel trafic de stupéfiants. Dans le collimateur, une Havraise de 30 ans, suspectée d'être une mule chargée de convoyer de la cocaïne depuis la Guyane.