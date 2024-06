Un semi-remorque chargé de terre se couche sur la route d’Étretat à Octeville-sur-Mer

La circulation est perturbée ce mardi soir sur la D940 (route d’Étretat) à Octeville-sur-Mer, près du Havre (Seine-Maritime). Un camion semi-remorque transportant de la terre s’est couché sur la route. L’accident est survenu vers 17h40, dans des circonstances qui restent à établir.



Le conducteur, un homme de 21 ans, était toujours dans la cabine du poids lourd quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux. Blessé légèrement, il a été pris en charge et transporté vers l’hôpital jacques-Monod à Montivilliers.



Outre 13 sapeurs-pompiers et quatre engins, la police et un représentant de la commune sont venus sur place.



Le poids lourd va devoir être relevé et dégagé par une société de dépannage spécialisée.