Un homme poignardé à un arrêt de bus à Rouen, son agresseur est activement recherché

La victime a été frappée au niveau du torse. Elle a cependant réussi à s'échapper en montant dans un bus. Elle a été prise en charge un peu plus tard par les sapeurs-pompiers puis transportée, en urgence absolue, au centre hospitalier universitaire Charles-Nicolle. Son pronostic vital n'était pas alors engagé, précise une source policière.



Le mis en cause, quant à lui, a pris la fuite et n'a pas été interpellé pour le moment. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte par les services de police.