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Un homme menace de se jeter d’un pont au-dessus de l’A150, il est maîtrisé par les secours

SEINE-MARITIME


Lundi 6 Avril 2026 - 12:18

Un homme de 40 ans a menacé de sauter d’un pont surplombant l’A150, ce lundi en fin de matinée, sur la D6015. Il a finalement été maîtrisé par la gendarmerie puis pris en charge par les secours.




Le quadragénaire a été maîtrisé à temps par les gendarmes - illustration
Le quadragénaire a été maîtrisé à temps par les gendarmes - illustration
Un important dispositif de secours a été déployé ce lundi en fin de matinée sur la D6015, au-dessus de l’autoroute A150, dans le sens Le Havre-Rouen, dans le secteur de Croix-Mare. En cause : un homme d’une quarantaine d’années qui menaçait de se jeter du pont.

Ce dernier, âgé de 40 ans, a pu être maîtrisé par les gendarmes puis pris en charge par les secours. Il était en cours de bilan médical à l’issue de l’intervention.

Quinze sapeurs-pompiers ont été engagés avec cinq engins. aux côtés de la gendarmerie et des services de la voirie pour sécuriser le secteur.
 




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