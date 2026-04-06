Un homme menace de se jeter d’un pont au-dessus de l’A150, il est maîtrisé par les secours

Un important dispositif de secours a été déployé ce lundi en fin de matinée sur la D6015, au-dessus de l’autoroute A150, dans le sens Le Havre-Rouen, dans le secteur de Croix-Mare. En cause : un homme d’une quarantaine d’années qui menaçait de se jeter du pont.
Ce dernier, âgé de 40 ans, a pu être maîtrisé par les gendarmes puis pris en charge par les secours. Il était en cours de bilan médical à l’issue de l’intervention.
Quinze sapeurs-pompiers ont été engagés avec cinq engins. aux côtés de la gendarmerie et des services de la voirie pour sécuriser le secteur.
Ce dernier, âgé de 40 ans, a pu être maîtrisé par les gendarmes puis pris en charge par les secours. Il était en cours de bilan médical à l’issue de l’intervention.
Quinze sapeurs-pompiers ont été engagés avec cinq engins. aux côtés de la gendarmerie et des services de la voirie pour sécuriser le secteur.