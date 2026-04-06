Un homme menace de se jeter d’un pont au-dessus de l’A150, il est maîtrisé par les secours

SEINE-MARITIME

Un homme de 40 ans a menacé de sauter d’un pont surplombant l’A150, ce lundi en fin de matinée, sur la D6015. Il a finalement été maîtrisé par la gendarmerie puis pris en charge par les secours.