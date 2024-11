Un homme écrasé par sa propre voiture après s'être arrêté sur la route près du pont de Tancarville

Un drame s’est produit ce jeudi en fin de journée sur la D910, à hauteur de Tancarville (Seine-Maritime). Les secours ont été alertés à 18 h 41 après un accident impliquant un homme de 53 ans et son propre véhicule.



Selon les premiers éléments, le quinquagénaire, qui circulait dans le sens Le Havre - Rouen, s'était arrêté sur la voie publique et était descendu de son véhicule au niveau du rond-point juste avant le pont de Tancarville. Pour une raison encore indéterminée, le véhicule s'est mis en mouvement et lui a roulé dessus.