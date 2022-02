Un habitant de Vernon en garde à vue à Mantes-la-Jolie pour apologie du terrorisme

Un habitant de Vernon, dans l'Eure, a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour apologie du terrorisme. L'homme âgé de 35 ans avait été pris en charge par les services de police pour ivresse publique manifeste dans l'enceinte de la gare SNCF, ce mardi vers 17h30.



Emmené pour examen à l'hôpital, il en est ressorti un peu plus tard son état ne justifiant pas une hospitalisation. De retour au commissariat, le mis en cause a tenu des propos menaçant et a insulté les fonctionnaires en faisant l'apologie du terrorisme, relate une source policière.