Un enfant de 2 ans tué dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville

SEINE-MARITIME

[Actualisé] - Le bilan de la collision qui s’est produite cet après midi sur l’A131 en Seine-Maritime est lourd : un enfant de 2 ans est décédé et un autre de 12 ans est blessé grave.