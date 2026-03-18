Évreux : vaste opération antidrogue dans les quartiers de la Madeleine et de Nétreville

EURE

Une importante opération de police a été menée à Évreux dans les quartiers de la Madeleine et de Nétreville. Soutenus par la CRS 8 et deux équipes cynophiles, les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles, des perquisitions, des saisies de stupéfiants et à plusieurs gardes à vue.