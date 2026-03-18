Évreux : vaste opération antidrogue dans les quartiers de la Madeleine et de Nétreville

La police nationale de l’Eure a conduit, mardi en fin de journée, une opération d’ampleur ciblant les trafics de stupéfiants dans deux quartiers d’Évreux : la Madeleine et Nétreville. L’intervention, déclenchée à la demande du préfet de l’Eure et sur réquisitions du procureur de la République, s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes marqué par des trafics et des violences urbaines depuis le début de l’année.
Appuyés par la CRS 8 et par deux équipes cynophiles, les policiers ont multiplié les contrôles dans l’espace public comme dans les parties communes de plusieurs immeubles. Les autorités affichent une ligne de fermeté, avec un objectif revendiqué : perturber l’activité des délinquants et réaffirmer la présence des forces de l’ordre dans ces secteurs sensibles.
Appuyés par la CRS 8 et par deux équipes cynophiles, les policiers ont multiplié les contrôles dans l’espace public comme dans les parties communes de plusieurs immeubles. Les autorités affichent une ligne de fermeté, avec un objectif revendiqué : perturber l’activité des délinquants et réaffirmer la présence des forces de l’ordre dans ces secteurs sensibles.
Saisie de stupéfiants et cinq gardes à vue
Au total, 52 personnes ont fait l’objet d’un contrôle d’identité. L’opération a également permis la saisie de trois véhicules, dont un scooter signalé volé, ainsi que de 74 grammes de cannabis et 30 grammes de cocaïne. Six perquisitions ont été menées et cinq personnes ont été placées en garde à vue.
Cette intervention n’est pas isolée. Elle s’ajoute à une série d’actions déjà engagées ces dernières semaines dans le département. Les autorités rappellent notamment qu’une autre opération avait été conduite le 24 avril dans le quartier des Valmeux, à Vernon, tandis que onze actions ponctuelles ont déjà été réalisées depuis le début du mois de mars dans le quartier de la Madeleine.
Cette intervention n’est pas isolée. Elle s’ajoute à une série d’actions déjà engagées ces dernières semaines dans le département. Les autorités rappellent notamment qu’une autre opération avait été conduite le 24 avril dans le quartier des Valmeux, à Vernon, tandis que onze actions ponctuelles ont déjà été réalisées depuis le début du mois de mars dans le quartier de la Madeleine.
Un plan départemental en toile de fond
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du plan départemental d’action de restauration de la sécurité du quotidien, lancé le 21 février. Ce dispositif vise plusieurs priorités : lutter contre les stupéfiants, les agressions et incivilités sur la voie publique, combattre les violences intrafamiliales, renforcer la sécurité routière et freiner les cambriolages., détaille la préfecture dans un communiqué.
EN CHIFFRES
Le bilan de l’opération à Évreux
• 52 contrôles d’identité
• 6 perquisitions
• 3 véhicules saisis, dont un scooter volé
• 74 g de cannabis saisis
• 30 g de cocaïne saisis
• 5 personnes placées en garde à vue.
Le bilan de l’opération à Évreux
• 52 contrôles d’identité
• 6 perquisitions
• 3 véhicules saisis, dont un scooter volé
• 74 g de cannabis saisis
• 30 g de cocaïne saisis
• 5 personnes placées en garde à vue.