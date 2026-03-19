A13 : des perturbations attendues au niveau de l'ancien péage d'Heudebouville jusqu’au 5 juin

A SAVOIR - Ce qui change pour les usagers

À terme, cette reconfiguration permettra une circulation plus fluide grâce au péage en flux libre, sans arrêt ni barrière physique. Une évolution majeure pour cet axe très fréquenté entre Paris et la Normandie.

D’ici là, la prudence reste de mise aux abords du chantier, où la cohabitation entre engins, équipes et circulation impose une vigilance accrue.