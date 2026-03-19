A13 : des perturbations attendues au niveau de l'ancien péage d'Heudebouville jusqu’au 5 juin

La première phase, du 23 mars au 15 mai, concerne l’ancienne barrière de péage. - Illustration Sanef
La transformation du péage d’Heudebouville en système de flux libre franchit un cap. Après plus d’un an de circulation sur des aménagements temporaires, les automobilistes vont progressivement retrouver un tracé plus définitif au centre de l’autoroute.
Cette bascule s’accompagne d’importants travaux de raccordement et de déconstruction des anciennes installations. Des modifications de circulation sont donc prévues jusqu’au 5 juin, avec des impacts variables selon les périodes.
Cette bascule s’accompagne d’importants travaux de raccordement et de déconstruction des anciennes installations. Des modifications de circulation sont donc prévues jusqu’au 5 juin, avec des impacts variables selon les périodes.
Deux phases de travaux successives
La première phase, du 23 mars au 15 mai, concerne l’ancienne barrière de péage. Elle permettra le transfert progressif du trafic vers le nouvel axe central.
Deux dates clés sont à retenir :
3 avril (6h) : bascule pour le sens Caen → Paris
12 mai (6h) : bascule pour le sens Paris → Caen
Durant cette période, les opérations se poursuivent avec la déconstruction des anciennes infrastructures. La vitesse est temporairement limitée à 90 km/h sur le secteur.
La seconde phase, du 18 mai au 5 juin, vise plus spécifiquement le diffuseur d’Heudebouville (n°18), avec le raccordement des bretelles d’entrée et de sortie au nouveau tracé.
Deux dates clés sont à retenir :
3 avril (6h) : bascule pour le sens Caen → Paris
12 mai (6h) : bascule pour le sens Paris → Caen
Durant cette période, les opérations se poursuivent avec la déconstruction des anciennes infrastructures. La vitesse est temporairement limitée à 90 km/h sur le secteur.
La seconde phase, du 18 mai au 5 juin, vise plus spécifiquement le diffuseur d’Heudebouville (n°18), avec le raccordement des bretelles d’entrée et de sortie au nouveau tracé.
Fermetures nocturnes et déviations
Plusieurs fermetures sont programmées pour sécuriser les opérations :
Du 23 mars au 10 avril (nuits 20h-6h)
→ Fermeture A13 sens Caen → Paris
→ Sortie obligatoire à Heudebouville (n°18), reprise à Gaillon (n°17)
Du 27 avril au 15 mai (nuits 20h-6h)
→ Fermeture A13 sens Paris → Caen
→ Sortie obligatoire à Gaillon (n°17)
Du 18 mai au 22 mai (jour et nuit)
→ Fermeture de la bretelle de sortie Paris → Heudebouville
Du 1er juin au 5 juin (jour et nuit)
→ Fermeture de la bretelle d’entrée Heudebouville → Paris
Des itinéraires de déviation seront systématiquement mis en place.
Du 23 mars au 10 avril (nuits 20h-6h)
→ Fermeture A13 sens Caen → Paris
→ Sortie obligatoire à Heudebouville (n°18), reprise à Gaillon (n°17)
Du 27 avril au 15 mai (nuits 20h-6h)
→ Fermeture A13 sens Paris → Caen
→ Sortie obligatoire à Gaillon (n°17)
Du 18 mai au 22 mai (jour et nuit)
→ Fermeture de la bretelle de sortie Paris → Heudebouville
Du 1er juin au 5 juin (jour et nuit)
→ Fermeture de la bretelle d’entrée Heudebouville → Paris
Des itinéraires de déviation seront systématiquement mis en place.
A SAVOIR - Ce qui change pour les usagers
À terme, cette reconfiguration permettra une circulation plus fluide grâce au péage en flux libre, sans arrêt ni barrière physique. Une évolution majeure pour cet axe très fréquenté entre Paris et la Normandie.
D’ici là, la prudence reste de mise aux abords du chantier, où la cohabitation entre engins, équipes et circulation impose une vigilance accrue.
À terme, cette reconfiguration permettra une circulation plus fluide grâce au péage en flux libre, sans arrêt ni barrière physique. Une évolution majeure pour cet axe très fréquenté entre Paris et la Normandie.
D’ici là, la prudence reste de mise aux abords du chantier, où la cohabitation entre engins, équipes et circulation impose une vigilance accrue.