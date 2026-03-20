Feu de panneaux photovoltaïques à Saint-Pierre-des-Fleurs : un couple relogé

Un incendie s’est déclaré ce vendredi en fin de matinée à Saint-Pierre-des-Fleurs, dans l’Eure, au niveau de panneaux photovoltaïques installés sur une habitation. L’intervention des sapeurs-pompiers s’est prolongée pendant plusieurs heures en raison de l’explosion de batteries tombées à l’intérieur du logement.



Dix sapeurs-pompiers ont été engagés vers 11h45 pour maîtriser le sinistre. À leur arrivée, les secours ont été confrontés à un feu impliquant des panneaux photovoltaïques, avec des batteries ayant explosé puis chuté à l’intérieur de la maison.