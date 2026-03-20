Connectez-vous S'inscrire

Feu de panneaux photovoltaïques à Saint-Pierre-des-Fleurs : un couple relogé

EURE



Vendredi 20 Mars 2026 - 17:33



Un incendie sur des panneaux photovoltaïques a mobilisé dix sapeurs-pompiers ce vendredi à Saint-Pierre-des-Fleurs, dans l’Eure. Les batteries ont explosé avant de tomber à l’intérieur de la maison. Un couple, légèrement intoxiqué par les fumées, n’a pas souhaité son transport à l'hôpital.



Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre - Illustration,
Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre - Illustration,
Un incendie s’est déclaré ce vendredi en fin de matinée à Saint-Pierre-des-Fleurs, dans l’Eure, au niveau de panneaux photovoltaïques installés sur une habitation. L’intervention des sapeurs-pompiers s’est prolongée pendant plusieurs heures en raison de l’explosion de batteries tombées à l’intérieur du logement.

Dix sapeurs-pompiers ont été engagés vers 11h45 pour maîtriser le sinistre. À leur arrivée, les secours ont été confrontés à un feu impliquant des panneaux photovoltaïques, avec des batteries ayant explosé puis chuté à l’intérieur de la maison.

Des batteries noyées après l’extinction

Le feu a été éteint au moyen de trois lances à incendie. Les secours ont ensuite procédé à la noyade des batteries, une opération indispensable pour prévenir tout risque de reprise du feu.

Un couple, incommodé par les fumées, a été examiné sur place mais a refusé son transport à l’hôpital. Les occupants de la maison doivent être relogés dans leur famille. L’intervention des secours a pris fin vers 16h30.




FIL INFO

Feu de panneaux photovoltaïques à Saint-Pierre-des-Fleurs : un couple relogé

20/03/2026

Bois-Guillaume : une course et une marche solidaires pour soutenir la Ligue contre le cancer

20/03/2026

A29 : une BMW M3 flashée à 217 km/h près de Beautot, le véhicule saisi

19/03/2026

Garennes-sur-Eure : mise en garde après des repérages suspects autour des habitations

19/03/2026

A13 : des perturbations attendues au niveau de l'ancien péage d'Heudebouville jusqu’au 5 juin

19/03/2026

Municipales à Sotteville-lès-Rouen : la préfecture attribue les bugs de remontée des résultats à une erreur de la commune

19/03/2026
Articles audio
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
   
 