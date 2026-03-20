La Chapelle-Saint-Ouen : un important incendie ravage plus de 1 200 m² de bâtiments agricoles

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vendredi juste après 16 heures au 130, lieu-dit Le Bourg, à La Chapelle-Saint-Ouen, pour un feu de bâtiments agricoles. À leur arrivée, ils ont découvert un bâtiment d’environ 700 m², couvert en fibrociment, entièrement embrasé.
À l’intérieur se trouvaient notamment 20 tonnes de paille, 20 tonnes de foin, une centaine de ballots de chanvre ainsi que du matériel agricole. Le feu s’est également propagé à une stabulation accolée d’environ 1 000 m², aggravant rapidement l’ampleur du sinistre.
À l’intérieur se trouvaient notamment 20 tonnes de paille, 20 tonnes de foin, une centaine de ballots de chanvre ainsi que du matériel agricole. Le feu s’est également propagé à une stabulation accolée d’environ 1 000 m², aggravant rapidement l’ampleur du sinistre.
Soixante vaches et vingt veaux mis à l’abri
Au total, 32 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été engagés sur cette intervention. Les secours ont procédé à des reconnaissances et à l’extinction au moyen de trois lances à incendie. Un représentant de la mairie, Enedis, GRDF et la gendarmerie étaient également présents sur les lieux.
À 20 heures, le bilan faisait état d’environ 1 200 m² brûlés. Les sapeurs-pompiers sont toutefois parvenus à sauver 60 vaches et 20 veaux, qui ont été isolés de l'incendie. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade.
Les opérations de mouillage et de surveillance se poursuivaient encore en soirée, et l’intervention devrait durer plusieurs heures.
À 20 heures, le bilan faisait état d’environ 1 200 m² brûlés. Les sapeurs-pompiers sont toutefois parvenus à sauver 60 vaches et 20 veaux, qui ont été isolés de l'incendie. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade.
Les opérations de mouillage et de surveillance se poursuivaient encore en soirée, et l’intervention devrait durer plusieurs heures.