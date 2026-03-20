La Chapelle-Saint-Ouen : un important incendie ravage plus de 1 200 m² de bâtiments agricoles

Au total, 32 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été engagés sur cette intervention. Les secours ont procédé à des reconnaissances et à l’extinction au moyen de trois lances à incendie. Un représentant de la mairie, Enedis, GRDF et la gendarmerie étaient également présents sur les lieux.



À 20 heures, le bilan faisait état d’environ 1 200 m² brûlés. Les sapeurs-pompiers sont toutefois parvenus à sauver 60 vaches et 20 veaux, qui ont été isolés de l'incendie. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade.



Les opérations de mouillage et de surveillance se poursuivaient encore en soirée, et l’intervention devrait durer plusieurs heures.