Le Havre : fortement alcoolisée, elle transporte deux passagers… dans le coffre

Les têtes dépassaient du coffre de la voiture conduite par une femme fortement alcoolisée - Illustration Pexels/ Luke Miller
Dans la nuit du 16 mars vers 0h10 ce lundi matin, les policiers circulent derrière une voiture avenue du Bois-au-Coq au Havre lorsqu’ils aperçoivent un individu sortir la tête du coffre du véhicule.
Les forces de l’ordre procèdent au contrôle et découvrent deux personnes allongées dans le coffre. Il s'agit de deux hommes de 17 et 25 ans.
Les forces de l’ordre procèdent au contrôle et découvrent deux personnes allongées dans le coffre. Il s'agit de deux hommes de 17 et 25 ans.
2 g d'alcool dans le sang
La conductrice, âgée de 27 ans, est soumise à un dépistage d’alcoolémie qui révèle un taux de 1,0 mg d’alcool par litre d’air expiré (2 g dans le sang).
Elle est interpellée et placée en garde à vue. Son permis de conduire fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été immobilisé.
Elle est interpellée et placée en garde à vue. Son permis de conduire fait l’objet d’une rétention et son véhicule a été immobilisé.