Trafic de tabac entre le Luxembourg et Le Havre : un père et son fils interpellés, 350 kg saisis

Les perquisitions menées dans la foulée ont abouti à la saisie de 350 kg de tabac, de 10 913 euros en numéraire, de trois véhicules ainsi que de 5 090 euros d’alcool. - Photo publiée par la PN76 sur X
Les investigations ont débuté après des signalements remontés en octobre 2025, faisant état d’importations massives de tabac depuis le Luxembourg vers la Seine-Maritime, et plus précisément l’agglomération havraise. Les enquêteurs de la circonscription de police du Havre ont rapidement identifié un homme suspecté d’organiser ces acheminements réguliers, avec l’aide de son père.
Au fil des surveillances, ils ont établi que les deux suspects multipliaient les trajets entre la Normandie, la Belgique et le Luxembourg, dans le cadre d’un trafic structuré.
Au fil des surveillances, ils ont établi que les deux suspects multipliaient les trajets entre la Normandie, la Belgique et le Luxembourg, dans le cadre d’un trafic structuré.
350 kilos de tabac saisis
Le 14 mars 2026, une opération d’interpellation a permis l’arrestation des deux hommes. Les perquisitions menées dans la foulée ont abouti à la saisie de 350 kg de tabac, de 10 913 euros en numéraire, de trois véhicules ainsi que de 5 090 euros d’alcool.
À l’issue de la procédure, le dossier a été renvoyé à une audience ultérieure. Le fils a été placé en détention provisoire avec mandat de dépôt, tandis que le père a été placé sous contrôle judiciaire, indique la Police nationale de Seine-Maritime sur son compte X (ex-Twitter). .
À l’issue de la procédure, le dossier a été renvoyé à une audience ultérieure. Le fils a été placé en détention provisoire avec mandat de dépôt, tandis que le père a été placé sous contrôle judiciaire, indique la Police nationale de Seine-Maritime sur son compte X (ex-Twitter). .