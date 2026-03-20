Municipales : Nicolas Rouly réélu maire de Grand-Quevilly ce soir, dix adjoints désignés

Barbara Guillemin devient première adjointe, en charge de l’éducation, de la restauration et de l’entretien. Essaïd Ezabori prend la deuxième place avec les délégations au commerce, au développement économique et à l’urbanisme individuel et opérationnel. Christelle Feron hérite de la culture et de la vie associative, tandis que Karim Ternati se voit confier la sécurité civile et les bâtiments, notamment les travaux, la sécurité et l’accessibilité.



Christine Dunet pilotera les finances et la condition animale. Daniel Asse sera chargé de l’état civil et du cimetière. Carol Dubois prend en main les solidarités et les seniors. Loïc Segalen supervisera le développement durable, les espaces verts, la biodiversité et la participation citoyenne. Corinne Maillet suivra la jeunesse, les droits des enfants et les jumelages. Enfin, François Torreton aura en responsabilité la propreté, les voiries et mobilités ainsi que l’accessibilité de l’espace public.