Municipales : Nicolas Rouly réélu maire de Grand-Quevilly ce soir, dix adjoints désignés

Autour du maire, dix adjoints ont été désignés, chacun avec un champ de compétences précis - Photo Ville de Grand-Quevilly
Sans surprise, Nicolas Rouly a été réélu maire de Grand Quevilly lors de la séance d’installation du conseil municipal, issu du scrutin du 15 mars. Réunis ce vendredi 20 mars, les élus ont également procédé à l’élection des adjoints qui composeront l’exécutif municipal pour les prochaines années.
Autour du maire, dix adjoints ont été désignés, chacun avec un champ de compétences précis, allant de l’éducation à l’urbanisme, en passant par la culture, les finances, les solidarités, la jeunesse ou encore les mobilités. Sept conseillers municipaux délégués complètent par ailleurs cette nouvelle organisation.
Autour du maire, dix adjoints ont été désignés, chacun avec un champ de compétences précis, allant de l’éducation à l’urbanisme, en passant par la culture, les finances, les solidarités, la jeunesse ou encore les mobilités. Sept conseillers municipaux délégués complètent par ailleurs cette nouvelle organisation.
Une équipe municipale déjà structurée
Barbara Guillemin devient première adjointe, en charge de l’éducation, de la restauration et de l’entretien. Essaïd Ezabori prend la deuxième place avec les délégations au commerce, au développement économique et à l’urbanisme individuel et opérationnel. Christelle Feron hérite de la culture et de la vie associative, tandis que Karim Ternati se voit confier la sécurité civile et les bâtiments, notamment les travaux, la sécurité et l’accessibilité.
Christine Dunet pilotera les finances et la condition animale. Daniel Asse sera chargé de l’état civil et du cimetière. Carol Dubois prend en main les solidarités et les seniors. Loïc Segalen supervisera le développement durable, les espaces verts, la biodiversité et la participation citoyenne. Corinne Maillet suivra la jeunesse, les droits des enfants et les jumelages. Enfin, François Torreton aura en responsabilité la propreté, les voiries et mobilités ainsi que l’accessibilité de l’espace public.
Christine Dunet pilotera les finances et la condition animale. Daniel Asse sera chargé de l’état civil et du cimetière. Carol Dubois prend en main les solidarités et les seniors. Loïc Segalen supervisera le développement durable, les espaces verts, la biodiversité et la participation citoyenne. Corinne Maillet suivra la jeunesse, les droits des enfants et les jumelages. Enfin, François Torreton aura en responsabilité la propreté, les voiries et mobilités ainsi que l’accessibilité de l’espace public.
Sept conseillers municipaux délégués
Sept conseillers municipaux délégués viennent également compléter l’équipe. Tacko Diallo sera en charge de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de la prévention jeunesse, avec un volet santé, sécurité et parentalité. Isabelle Berenger s’occupera de l’action sociale, Sylvie Ridel de la santé, et Cécilia Potfer de la petite enfance et de l’inclusion.
Quentin Thirot aura la délégation aux sports, Valérie Quinio celle de l’animation des quartiers, tandis que Rudie Ozanne suivra les questions liées à l’égalité de genre.
Dans une déclaration, Nicolas Rouly a salué « le soutien renouvelé des Quevillais » à son équipe et assuré vouloir engager rapidement la mise en œuvre du « Livre des Projets », présenté comme la feuille de route du mandat. « Notre engagement est clair : servir Grand Quevilly, pas s’en servir ! », a-t-il affirmé.
Quentin Thirot aura la délégation aux sports, Valérie Quinio celle de l’animation des quartiers, tandis que Rudie Ozanne suivra les questions liées à l’égalité de genre.
Dans une déclaration, Nicolas Rouly a salué « le soutien renouvelé des Quevillais » à son équipe et assuré vouloir engager rapidement la mise en œuvre du « Livre des Projets », présenté comme la feuille de route du mandat. « Notre engagement est clair : servir Grand Quevilly, pas s’en servir ! », a-t-il affirmé.
A SAVOIR — Le nouvel exécutif municipal à Grand Quevilly
1re adjointe : Barbara Guillemin
2e adjoint : Essaïd Ezabori
3e adjointe : Christelle Feron
4e adjoint : Karim Ternati
5e adjointe : Christine Dunet
6e adjoint : Daniel Asse
7e adjointe : Carol Dubois
8e adjoint : Loïc Segalen
9e adjointe : Corinne Maillet
10e adjoint : François Torreton
1re adjointe : Barbara Guillemin
2e adjoint : Essaïd Ezabori
3e adjointe : Christelle Feron
4e adjoint : Karim Ternati
5e adjointe : Christine Dunet
6e adjoint : Daniel Asse
7e adjointe : Carol Dubois
8e adjoint : Loïc Segalen
9e adjointe : Corinne Maillet
10e adjoint : François Torreton