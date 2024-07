Un conducteur contrôlé avec 3,14 g d'alcool dans le sang après un accident matériel au Havre

Sur place, les gardiens de la paix ont toutefois remarqué que l'automobiliste, seul en cause, ne semblait pas dans un état tout à fait normal. Ils l'ont alors invité à souffler dans l'éthylomètre, qui a viré au vert. Résultat : 1,57 mg par litre d'air expiré, soit 3,14 g dans le sang.



L'homme, un havrais âgé de 29 ans, a été interpellé, conduit au commissariat et placé en cellule de dégrisement. Il a fait l'objet d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'une contravention pour contrôle technique non valide.



Il s'est vu notifier par ailleurs une rétention immédiate de son permis.