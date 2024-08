Un camion transportant 40 tonnes de bois se couche sur le port du Havre

Ce jeudi matin, vers 7h16, les sapeurs-pompiers du Havre (Seine-Maritime) sont intervenus au terminal de l'Atlantique suite à un appel signalant un poids lourd couché sur le côté.



À leur arrivée, ils ont constaté qu'un camion tractant un chargement de 40 tonnes de bois s'était couché sur le côté. Huit sapeurs-pompiers et des agents de la sûreté portuaire se sont immédiatement rendus sur place avec trois engins.



Les secours ont procédé à une reconnaissance du site, mis en place un balisage de sécurité et effectué un bilan du conducteur du poids lourd. Une fuite d'huile moteur a été observée et les pompiers ont déployé des absorbants pour la contenir.



Le bilan provisoire fait état d'un homme en cours d'évaluation médicale, précise le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les circonstances de l'accident restent à déterminer.