Un camion citerne rempli de 35 000 litres de carburant se couche sur le flanc entre Moulin d'Écalles et Buchy

Un poids lourd transportant des matières dangereuses, en l'occurrence du carburant, s'est couché sur le flanc alors qu'il circulait sur la route départementale 919, ce jeudi en tout début d'après-midi, entre Moulin d'Écalles et Buchy (Seine-Maritime).



L'accident s'est produit vers 13 heures et a nécessité l'intervention de 45 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en risques chimiques, une équipe intervention de l’unité de sauvetage d’appui et de recherche et un groupe commandement de colonne. Au total, vingt-trois engins ont été mobilisés sur place.