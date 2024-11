Un bâtiment agricole en feu à Criquiers (Seine-Maritime) : les animaux ont pu être sauvés

Le feu s’est déclaré vers 20h10 et quand les premiers secours sont arrivés sur place le bâtiment de 2 500 m2 sur huit mètres de haut était entièrement embrasé, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), précisant avoir déployé trois lances à incendie pour combattre les flammes.



Le bâtiment contenait du foin sur le 2/3 de sa surface et des animaux sur le tiers restant. Tous sont indemnes.



La gendarmerie présente sur place a ouvert une enquête pour établir l’origine du départ de feu.