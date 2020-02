Un agent de la SNCF menacé avec un couteau : un Havrais en garde à vue à Mantes-la-Jolie

Une altercation entre deux agents de la SNCF et un jeune couple a éclaté vers 4h30 ce jeudi matin en gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Victime du vol de deux téléphones portables professionnels, l’un des cheminots a sommé le jeune usager de lui rendre le matériel qu’il venait de lui dérober. Ce dernier a alors exhibé un couteau et a menacé l’agent, avant de prendre la fuite.



Les auteurs, âgés de 20 ans, demeurant au Havre (Seine-Maritime) et de 29 ans originaire de Mantes-la-Jolie, ont été retrouvés et interpellés alors qu’ils avaient fracturé un véhicule pour y dormir.



Le couple a été placé en garde à vue pour vol avec arme.