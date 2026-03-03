Connectez-vous S'inscrire

Câble électrique arraché à Franqueville-Saint-Pierre : cinq foyers privés de courant



Mardi 3 Mars 2026 - 15:51



Un engin de chantier a sectionné une ligne basse tension ce mardi après-midi à Franqueville-Saint-Pierre, entraînant une coupure ciblée dans le quartier.



Cinq habitations du secteur de la rue des Canadiens ont été privés d'électricité cet après-midi - Illustration Google Maps 2025
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été sollicités ce mardi à 13h48, rue des Canadiens, après l’arrachement d’un câble électrique sur un chantier public. Les reconnaissances menées sur place ont confirmé qu’il s’agissait d’une ligne basse tension endommagée lors de la manœuvre d’un engin.

Coupure sécurisée et réparations en cours

L’alimentation électrique a été interrompue par les services techniques afin de garantir la sécurité de l’intervention.
Selon les informations recueillies, cinq abonnés se retrouvent temporairement sans courant pour une durée d’au moins trois heures, le temps que les équipes procèdent aux réparations.
 



