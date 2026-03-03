Gournay-en-Bray : un cycliste de 68 ans décède dans une collision sur la D916

Un grave accident de circulation s’est produit vers 12h15, sur la route de Formerie, à l’entrée de Gournay-en-Bray. Deux véhicules légers et deux cyclistes sont entrés en collision, mobilisant les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR.
Les opérations se sont révélées délicates sur ce secteur très emprunté, entraînant la coupure complète de la D916.
Les opérations se sont révélées délicates sur ce secteur très emprunté, entraînant la coupure complète de la D916.
Un cycliste décédé, deux femmes blessées
Selon les premiers éléments transmis, l’une des victimes, un homme de 68 ans, qui était à vélo, a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.
Deux femmes de 67 et 30 ans ont été blessées légèrement. Elles ont été prises en charge et évacuées vers l’hôpital pour des examens de contrôle.
Deux femmes de 67 et 30 ans ont été blessées légèrement. Elles ont été prises en charge et évacuées vers l’hôpital pour des examens de contrôle.
Enquête en cours
Les circonstances exactes de la collision restent à déterminer. Les forces de l’ordre ont procédé aux premières constatations sur place. La circulation a été rétablie après la fin de l’intervention.