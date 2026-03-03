Incendie mortel dans l'Eure : un octogénaire handicapé succcombe à Port-Mort

Les sapeurs-pompiers ont lutté conytre l'incendie au moyen de deux lances - Illustration Adobe Stock
Le feu s’est déclaré dans une maison comprenant un étage et des combles, mobilisant une trentaine de sapeurs-pompiers. À leur arrivée, les secours ont engagé deux lances pour contenir les flammes et pénétrer dans les trois appartements que compte le bâtiment.
Une personne handicapée coincée au premier étage
Dans le logement du premier étage, les pompiers ont découvert un homme de 85 ans, handicapé, en arrêt cardio-respiratoire. Malgré une tentative de réanimation prolongée, le médecin du SMUR n’a pu que constater le décès.
Deux autres occupants, dont les appartements ont été endommagés, ont été provisoirement relogés par des voisins.
La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’identifier les causes du sinistre, encore inconnues à ce stade. Des constatations techniques doivent être menées pour déterminer l’origine du départ de feu.
