Connectez-vous S'inscrire

Incendie mortel dans l'Eure : un octogénaire handicapé succcombe à Port-Mort



Mardi 3 Mars 2026 - 10:02



Un violent incendie a coûté la vie à une personne handicapée, ce lundi soir, dans une habitation de la rue Grande à Port-Mort, près de Gaillon (Eure).



Les sapeurs-pompiers ont lutté conytre l'incendie au moyen de deux lances - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont lutté conytre l'incendie au moyen de deux lances - Illustration Adobe Stock
Le feu s’est déclaré dans une maison comprenant un étage et des combles, mobilisant une trentaine de sapeurs-pompiers. À leur arrivée, les secours ont engagé deux lances pour contenir les flammes et pénétrer dans les trois appartements que compte le bâtiment.

Une personne handicapée coincée au premier étage

Dans le logement du premier étage, les pompiers ont découvert un homme de 85 ans, handicapé, en arrêt cardio-respiratoire. Malgré une tentative de réanimation prolongée, le médecin du SMUR n’a pu que constater le décès.

Deux autres occupants, dont les appartements ont été endommagés, ont été provisoirement relogés par des voisins.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’identifier les causes du sinistre, encore inconnues à ce stade. Des constatations techniques doivent être menées pour déterminer l’origine du départ de feu.




FIL INFO

Incendie mortel dans l'Eure : un octogénaire handicapé succcombe à Port-Mort

03/03/2026

Deux jackpots coup sur coup au Pasino du Havre, plus de 66 000 € empochés en 24 heures

02/03/2026

Interpellations au Havre : un réseau de « guets-apens » sur Snapchat démantelé

02/03/2026

Grand-Quevilly : le tribunal ordonne finalement l’envoi de la plaquette électorale de la liste « Retrouver Grand-Quevilly »

02/03/2026

Mars Bleu : le CHU de Rouen renforce la mobilisation contre le cancer colorectal

02/03/2026

Rouen : fausse alerte à la bombe ce matin au lycée La Providence Sainte-Thérèse

02/03/2026
   
 