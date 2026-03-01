Évreux : un vaste plan de rétention et d’infiltration des eaux pluviales pour sécuriser le secteur de Cambolle

L’Agglomération d’Évreux revoit en profondeur la gestion des eaux pluviales dans le secteur de Cambolle, situé en aval d’un bassin versant de plus de 100 hectares. Objectif : mieux contrôler les ruissellements et protéger le réseau urbain lors des fortes pluies.