Évreux : un vaste plan de rétention et d’infiltration des eaux pluviales pour sécuriser le secteur de Cambolle



Dimanche 1 Mars 2026 - 16:50



L’Agglomération d’Évreux revoit en profondeur la gestion des eaux pluviales dans le secteur de Cambolle, situé en aval d’un bassin versant de plus de 100 hectares. Objectif : mieux contrôler les ruissellements et protéger le réseau urbain lors des fortes pluies.



Le futur aménagement doit mettre fin à une situation où les eaux issues de Gauville, Parville et du bassin versant amont rejoignent le réseau sans régulation préalable. - Illustration Pexels/andrei
Le futur aménagement doit mettre fin à une situation où les eaux issues de Gauville, Parville et du bassin versant amont rejoignent le réseau sans régulation préalable. L'Agglomération Evreux Portes de Normandie annonce des solutions de stockage capables de « résister à une pluie de retour centennal », un dimensionnement jusqu’ici inédit sur ce secteur.

Soumise à autorisation dans le cadre de la loi sur l’eau, la démarche s’appuie sur deux années d’échanges techniques avec la Police de l’Eau et la DDTM27. En aval, l’Agglomération précise dans un communiqué que « l’organisation retenue vise à ne pas solliciter davantage [le] réseau », déjà limité en capacité avant le rejet dans la rivière l’Iton, près de la piscine Jean-Bouin.

Les dispositifs prévus permettront « d’étaler les débits dans le temps et d’éviter les apports directs, actuellement non maîtrisés », améliorant sensiblement la situation hydraulique, tout en restant hors du périmètre d’aléa d’inondation lié à la rivière.

Soulager le réseau et prévenir les débordements

Le projet prévoit la création ou la modification de plusieurs ouvrages d’infiltration et de rétention, représentant 8 040 m³ supplémentaires, ainsi que 2,2 hectares de noues pouvant gérer près de 9 300 m³ d’eau. Ces noues seront implantées parallèlement à la pente « afin de capter les eaux de ruissellement dès leur formation ». Lorsque la topographie ne le permettra pas, des « redans successifs » seront aménagés pour ralentir et infiltrer les écoulements.

Pensés pour des épisodes pluvieux rares mais intenses, ces équipements doivent réduire les risques de saturation du réseau, mais aussi prévenir coulées de boue, débordements et inondations ponctuelles.


A RETENIR - Les chiffres clés du projet à Cambolle

8 040 m³ de stockage supplémentaires

2,2 hectares de noues pour environ 9 300 m³ d’eau

Bassin versant concerné : plus de 100 hectares

Aménagements conçus pour une pluie centennale

Débit maîtrisé avant rejet dans l’Iton



