Le Havre : conducteur et passager trahis par une forte odeur de cannabis



Mardi 3 Mars 2026 - 11:21



La Clio circulait à vive allure dans les rues du Havre. Interceptée par la brigade anticriminalité, il s'est avéré que l'automobiliste conduisait avec un permis invalide et était positif aux stupéfiants.



Lors du contrôle, les policiers ont senti une forte odeur de cannabis provenant de l'habitacle - Illustration DIPN76
Un automobiliste et son passager ont été interpellés dans la nuit de ce lundi à mardi au Havre après une course à vive allure dans le quartier de Caucriauville. La patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) n’a pas mis longtemps à comprendre que l’affaire dépassait le simple excès de vitesse.

La Renault Clio a été repérée alors qu’elle circulait nettement au-dessus des limites autorisées. Intercepté quelques instants plus tard, il est apparu que le véhicule dégageait une forte odeur de cannabis, ce qui a poussé les policiers à procéder à des vérifications plus poussées.

Stupéfiants, fausse identité et permis invalide

Au cours du contrôle, le passager a été trouvé en possession de 7 grammes de résine de cannabis.
Le conducteur, lui, a tenté de fournir une fausse identité. Les policiers ont découvert rapidement la raison : son permis de conduire est invalide et il est positif au dépistage de stupéfiants.

Les deux jeunes hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été placés en garde à vue.



