Le Havre : conducteur et passager trahis par une forte odeur de cannabis

Lors du contrôle, les policiers ont senti une forte odeur de cannabis provenant de l'habitacle - Illustration DIPN76
Un automobiliste et son passager ont été interpellés dans la nuit de ce lundi à mardi au Havre après une course à vive allure dans le quartier de Caucriauville. La patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) n’a pas mis longtemps à comprendre que l’affaire dépassait le simple excès de vitesse.
La Renault Clio a été repérée alors qu’elle circulait nettement au-dessus des limites autorisées. Intercepté quelques instants plus tard, il est apparu que le véhicule dégageait une forte odeur de cannabis, ce qui a poussé les policiers à procéder à des vérifications plus poussées.
Stupéfiants, fausse identité et permis invalide
Au cours du contrôle, le passager a été trouvé en possession de 7 grammes de résine de cannabis.
Le conducteur, lui, a tenté de fournir une fausse identité. Les policiers ont découvert rapidement la raison : son permis de conduire est invalide et il est positif au dépistage de stupéfiants.
Les deux jeunes hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été placés en garde à vue.
