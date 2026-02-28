Accident mortel à Muchedent (Seine-Maritime) : une victime décédée et deux blessés graves

Malgré l’intervention rapide des secours, un homme de 61 ans a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.



Les deux autres victimes dont une dans un état préoccupant ont été prises en charge par l'équipe du SMUR. Une femme âgée de 60 ans, gravement atteinte (urgence absolue), a dû être héliportée en urgence vers le CHU de Rouen. Par ailleurs, un homme de 76 ans, classé en urgence absolue également, a été médicalisé et transporté vers le Centre hospitalier de Dieppe.