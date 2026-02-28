Accident mortel à Muchedent (Seine-Maritime) : une victime décédée et deux blessés graves

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux du drame, avec sept véhicules de secours routier, ainsi que le SMUR et un hélicoptère - Illustration Adobe Stock
Une collision, particulièrement violente, a impliqué deux véhicules légers, ce samedi après-midi un peu avant 16 heures, sur la route départementale 154 à Muchedent, dans le Pays de Bray.
Un sexagénaire déclaré décédé
Malgré l’intervention rapide des secours, un homme de 61 ans a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.
Les deux autres victimes dont une dans un état préoccupant ont été prises en charge par l'équipe du SMUR. Une femme âgée de 60 ans, gravement atteinte (urgence absolue), a dû être héliportée en urgence vers le CHU de Rouen. Par ailleurs, un homme de 76 ans, classé en urgence absolue également, a été médicalisé et transporté vers le Centre hospitalier de Dieppe.
La D154 coupée à la circulation
Pas moins de 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux, avec sept véhicules de secours routier.
La gendarmerie s’est également rendue sur place pour procéder aux premières constatations et sécuriser la zone. La D154 a été totalement coupée à la circulation pendant la durée de l’intervention, afin de permettre le travail des secours et l’atterrissage de l’hélicoptère dans les meilleures conditions.
Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce drame.
