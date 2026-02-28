A Merey (Eure) la voiture percute un lampadaire et finit sur le toit : le conducteur introuvable

Une enquête est ouverte afin d'identifier l'automobiliste, victime d'un accident de la route dans la nuit près de Pacy-sur-Eure. La voiture, retrouvée sur le toit, en bordure de la D71, était vide de tout occupant à l'arrivée des secours.