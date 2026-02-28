A Merey (Eure) la voiture percute un lampadaire et finit sur le toit : le conducteur introuvable

Une perte de contrôle semble à l'origine de l'accident. La voiture s'est immobilisée sur le toit après avoir heurté un réverbère et terminé sa course dans une clôture - Photo C. L./ infoNormandie
Une voiture de tourisme a terminé les quatre roues en l'air, dans la nuit de vendredi à samedi, à Merey, près de Pacy-sur-Eure. L'accident s'est produit vers 1 heure du matin, sur la départementale 71 (route de Pacy) à la sortie de la commune en direction de Pacy.
La voiture était vide
L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté un réverbère puis s'est immobilisé sur le toit endommageant la clôture et la haie d'une propriété, celle d'un conseiller municipal. Quand les sapeurs-pompiers de Villeneuve-en-Désoeuvre sont arivés sur place, le conducteur ou la conductrice n'était plus sur les lieux.
La gendarmerie a procédé aux constatations d'usage et une enquête a été oiuverte pour tenter d'identier l'automobiliste et établir les circonstances de cet accident qui s'est produit à un endroit où est implantée depuis quelques semaines une caméra de vidéosurvillance.
La gendarmerie a procédé aux constatations d'usage et une enquête a été oiuverte pour tenter d'identier l'automobiliste et établir les circonstances de cet accident qui s'est produit à un endroit où est implantée depuis quelques semaines une caméra de vidéosurvillance.