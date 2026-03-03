Collision entre deux poids-lourds sur l’A150 : deux blessés, dont un grave

L’autoroute A150 a été totalement bloquée ce mardi en fin de matinée après un accident entre deux poids lourds à hauteur de la Vaupalière, dans le sens Yvetot vers Rouen. Un chauffeur a dû être désincarcéré.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour intervenir sur l’A150, au niveau de la sortie de la Vaupalière. Deux poids lourds — ne transportant aucune matière dangereuse — sont entrés en collision. L’un d’eux, un porte-voitures, a perdu un véhicule lors de l’impact. Les équipes de secours ont engagé des moyens importants pour prendre en charge les conducteurs.



À leur arrivée, les pompiers ont trouvé l’un des chauffeurs incarcéré dans sa cabine. Un bilan provisoire faisait état de deux victimes en cours d’évaluation.