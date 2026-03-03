Collision entre deux poids-lourds sur l’A150 : deux blessés, dont un grave

L’autoroute A150 a été totalement bloquée ce mardi en fin de matinée après un accident entre deux poids lourds à hauteur de la Vaupalière, dans le sens Yvetot vers Rouen. Un chauffeur a dû être désincarcéré.
Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour intervenir sur l’A150, au niveau de la sortie de la Vaupalière. Deux poids lourds — ne transportant aucune matière dangereuse — sont entrés en collision. L’un d’eux, un porte-voitures, a perdu un véhicule lors de l’impact. Les équipes de secours ont engagé des moyens importants pour prendre en charge les conducteurs.
À leur arrivée, les pompiers ont trouvé l’un des chauffeurs incarcéré dans sa cabine. Un bilan provisoire faisait état de deux victimes en cours d’évaluation.
Mise à jour à 13 h 20
Bilan définitif :
• Homme de 55 ans, désincarcéré, transporté en urgence absolue et médicalisé vers l’hôpital du secteur.
• Homme de 44 ans, transporté en urgence relative vers le même établissement.
Les opérations de secours sont achevées, indique le Sdis76 à 13h30. La voie de gauche a pu rouvrir à la circulation, mais des ralentissements persistent dans ce secteur de l’A150, entre Roumare et Saint-Jean-du-Cardonnay.