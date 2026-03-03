Connectez-vous S'inscrire

Collision entre deux poids-lourds sur l’A150 : deux blessés, dont un grave



Mardi 3 Mars 2026 - 13:37





Illustration
Illustration
L’autoroute A150 a été totalement bloquée ce mardi en fin de matinée après un accident entre deux poids lourds à hauteur de la Vaupalière, dans le sens Yvetot vers Rouen. Un chauffeur a dû être désincarcéré.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour intervenir sur l’A150, au niveau de la sortie de la Vaupalière. Deux poids lourds — ne transportant aucune matière dangereuse — sont entrés en collision. L’un d’eux, un porte-voitures, a perdu un véhicule lors de l’impact. Les équipes de secours ont engagé des moyens importants pour prendre en charge les conducteurs. 

À leur arrivée, les pompiers ont trouvé l’un des chauffeurs incarcéré dans sa cabine. Un bilan provisoire faisait état de deux victimes en cours d’évaluation.

Mise à jour à 13 h 20

Bilan définitif :
    • Homme de 55 ans, désincarcéré, transporté en urgence absolue et médicalisé vers l’hôpital du secteur.

    • Homme de 44 ans, transporté en urgence relative vers le même établissement.

 

Les opérations de secours sont achevées, indique le Sdis76 à 13h30. La voie de gauche a pu rouvrir à la circulation, mais des ralentissements persistent dans ce secteur de l’A150, entre Roumare et Saint-Jean-du-Cardonnay.
 

Collision entre deux poids-lourds sur l’A150 : deux blessés, dont un grave



FIL INFO

Collision entre deux poids-lourds sur l’A150 : deux blessés, dont un grave

03/03/2026

Accident sur l’A150 : collision entre deux poids-lourds et une voiture, circulation perturbée

03/03/2026

Le Havre : conducteur et passager trahis par une forte odeur de cannabis

03/03/2026

Incendie mortel dans l'Eure : un octogénaire handicapé succcombe à Port-Mort

03/03/2026

Deux jackpots coup sur coup au Pasino du Havre, plus de 66 000 € empochés en 24 heures

02/03/2026

Interpellations au Havre : un réseau de « guets-apens » sur Snapchat démantelé

02/03/2026
   
 