Disparition inquiétante de Julia, 16 ans : la jeune fille retrouvée saine et sauve dans la Manche

Julia est âgée de 16 ans. Elle avait disparu depuis le 19 février à Saint-Lô -
La police de la Manche avait lancé un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Julia, 16 ans, introuvable depuis un rendez-vous à Saint-Lô le 19 février.
« La jeune fille a quitté les lieux contrariée et n’a plus donné aucune nouvelle ».
Appel à témoins
Dans cet appel à témoins diffusé sur les réseaux sociaux (et sur infonormandie.com), la police précisait que l'adolescente, placée en famille d’accueil dans le Calvados et scolarisée à Vassy, pourrait circuler entre les départements 14 et 50. Les enquêteurs soulignaient qu’elle n’a ni téléphone, ni argent, ni papiers d’identité, ce qui rend ses déplacements et sa situation particulièrement préoccupants.
Heureux dénouement : Julia a été retrouvée saine et sauve ce matin dans la Manche, indique la police sans autre précision.
Heureux dénouement : Julia a été retrouvée saine et sauve ce matin dans la Manche, indique la police sans autre précision.