Disparition inquiétante de Julia, 16 ans : la jeune fille retrouvée saine et sauve dans la Manche

Julia, 16 ans, a été retrouvée ce jeudi matin saine et sauve, indique la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche. La jeune fille était portée disparue depuis une semaine à Saint-Lô (Manche).