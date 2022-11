Tirs de mortiers, jets de projectiles : les policiers harcelés par des groupes hostiles dans les Yvelines

Un peu plus tard, vers minuit, toujours à Trappes une patrouille de Police secours a été visée par une douzaine de tirs de mortiers square Jean-Macé.



Les fonctionnaires n’ont pas été touchés mais la carrosserie de leur véhicule a été endommagé. Ils ont dû riposter en faisant usage de grenades lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense (LBD). Il n’y a pas eu de blessé.



Vers 1h30, à Élancourt cette fois, square des Girondins, les forces de l’ordre qui intervenaient pour un feu de poubelles ont été prises à partie et usées par des projectiles puis ensuite ils ont essuyé une dizaine de tirs de mortiers d’artifice. Ils ont fait usage de grenades lacrymogènes. Il n’y a pas eu de blessé.



Deux poubelles ont été détruites par le feu.



Cette même nuit, à Villepreux, à la pointe à l’Ange, le véhicule d’un équipage de police secours a été visé par des jets de pierres. Une quinzaine d’individus ont été aperçus prenant la fuite. Les fonctionnaires ont utilisé leur armement collectif.



Il n’y a pas eu de blessé, ni de dégât ni d’interpellation.