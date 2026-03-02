A13 à Val-de-Reuil : trafic perturbé après un accident impliquant deux véhicules

Un accident survenu au niveau de Louviers/ Val-de-Reuil (Eure) a perturbé la circulation ce lundi matin sur l’A13, dans le sens Caen - Paris. La voie de gauche a été neutralisée au PR 98, réduisant l’axe à deux voies et provoquant un ralentissement de plus de 5 km, avec une tendance à l’aggravation, signale Bison futé.



Au moins deux véhicules de tourisme ont été impliqués, indiquent les sapeurs-pompiers de l’Eure. Les conducteurs, deux hommes de 20 et 52 ans étaient sortis de leur véhicule à l’arrivée des secours. Le plus jeune, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital d’Elbeuf. Les équipes de la SAPN procèdent actuellement au balisage, au nettoyage et à la sécurisation du secteur.

La durée de rétablissement du trafic reste inconnue pour l’instant.



Les automobilistes sont appelés à redoubler de vigilance à l’approche de la zone perturbée et sur les éventuelles déviations mises en place.