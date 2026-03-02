Grand-Quevilly : le tribunal ordonne finalement l’envoi de la plaquette électorale de la liste « Retrouver Grand-Quevilly »

Le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision de la commission de propagande de Grand-Quevilly qui refusait d’acheminer la plaquette de la liste « Retrouver Grand-Quevilly ». Le document devra bien être envoyé aux électeurs.