Rouen : fausse alerte à la bombe ce matin au lycée La Providence Sainte-Thérèse



Lundi 2 Mars 2026 - 12:27



Environ 700 élèves ont été évacués ce lundi matin après une menace visant le lycée La Providence Sainte-Thérèse. Les recherches menées par la police ont conclu à une fausse alerte.



L'établisssement a été entièrement évacué le temps de la levée de doute - Illustration capture d'écran Google Maps
Une intervention d’envergure a mobilisé les forces de l’ordre ce lundi matin au lycée La Providence Sainte-Thérèse, rue de Le Nostre à Rouen. Une alerte à la bombe signalée peu avant 9h a conduit à l’évacuation immédiate des élèves et du personnel, soit près de 700 personnes mises en sécurité à l’extérieur de l’établissement.

Dix policiers nationaux, épaulés par une équipe de la police municipale, ont procédé à une inspection complète des bâtiments.

Levée de doute

Les vérifications ont permis d’écarter tout danger : aucun engin explosif n’a été découvert, précise la préfecture dans un communiqué publié en fin de matinée. La levée de doute s'est terminée vers 10 heures.

Les élèves et le personnel ont pu ensuite regagner les salles de classe.




