Mars Bleu : le CHU de Rouen renforce la mobilisation contre le cancer colorectal

Photo infoNormandie
Avec 47 000 nouveaux cas et 17 000 décès chaque année, le cancer colorectal demeure un enjeu majeur de santé publique. Pourtant, le test de dépistage, simple et gratuit, reste trop peu utilisé. Diagnostiqué tôt, ce cancer se guérit dans neuf cas sur dix.
Un test facile à faire chez soi
Le cancer colorectal se développe souvent à partir de polypes bénins qui évoluent lentement. Détectés à temps, ils peuvent être retirés avant qu’ils ne deviennent cancéreux. Le dépistage organisé propose un test immunologique à réaliser à domicile, indolore, gratuit, et renouvelable tous les deux ans entre 50 et 74 ans.
En cas de résultat positif, une coloscopie permet de confirmer le diagnostic et d’intervenir rapidement.
Illiustration ARS
Pourquoi s’y mettre maintenant ? Parce qu’un diagnostic précoce limite les traitements lourds et augmente fortement les chances de guérison. Et parce que le test, envoyé directement à domicile, ne demande que quelques minute
Le CHU de Rouen multiplie les supports de sensibilisation : publications pédagogiques sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn, vidéos ludiques dont « C’Paratik’ », et informations détaillées sur le site chu-rouen.fr
INFO+
Comment participer au dépistage ?
Pour les 50–74 ans
• Réaliser le test proposé dans le cadre du dépistage organisé (courrier Assurance Maladie ou prescription).
Pour les professionnels de santé
• Relayer l’information et encourager les patients éligibles à effectuer leur test.
