Le Havre : positif aux stupéfiants, il conduisait avec un permis suspendu et deux enfants à bord

A l'origine, c'est un défaut d'éclairage à l'arrière d'une voiture qui a conduit les policiers à procéder à un contrôle de l'automobiliste - Illustration Adobe Stock
Alors qu’ils patrouillent boulevard Léon-Graël au Havre, vendredi 27 février, vers 21 heures, des policiers repèrent un véhicule présentant un défaut d’éclairage à l’arrière. À l’intérieur : un conducteur et deux enfants. Les fonctionnaires actionnent leurs avertisseurs et interceptent le véhicule afin de procéder à un contrôle.
L’identité du conducteur révèle rapidement que ce dernier, âgé de 37 ans, fait l'objet d'une suspension de permis, ainsi que plusieurs antécédents pour conduite sous stupéfiants.
Dépistage positif
Questionné sur une éventuelle consommation récente, l’homme reconnaît avoir fumé du cannabis moins de 48 heures auparavant. Le dépistage salivaire effectué sur place confirme en effet la présence de THC.
Les policiers demandent alors qu’un proche vienne récupérer les deux enfants, ce qu’un ami accepte de faire rapidement.
Le conducteur est ensuite placé en garde à vue pour conduite sous stupéfiants et conduite malgré suspension de permis.
