Normandie : vigilance renforcée face aux grandes marées de début mars sur le littoral



Dimanche 1 Mars 2026 - 13:40



Des coefficients supérieurs à 100 sont attendus du 2 au 6 mars, avec un risque accru pour les usagers du littoral de la Manche et de la mer du Nord.



Les pêcheurs à pied et aux usagers de la mer sont invités à redoubler de prudence pendant la durée des grands marées - Illustration I.C.
De fortes marées vont animer la façade Manche – mer du Nord durant toute la première semaine de mars. Avec un marnage particulièrement important, la mer remontera plus vite qu’à l’accoutumée et les courants seront nettement plus puissants. Un phénomène qui attire de nombreux curieux… mais qui peut piéger en quelques minutes pêcheurs à pied, promeneurs ou baigneurs, rappelle la préfecture maritime.

Mer plus rapide et courants plus forts

Le phénomène de grandes marées augmente la différence entre basse et pleine mer. Résultat : un brassage d’eau plus important, une montée rapide, des courants renforcés et un risque d’isolement très élevé sur les zones découvertes à marée basse.

Le préfet maritime de la Manche – mer du Nord rappelle que quelques minutes suffisent pour qu’un promeneur soit encerclé ou emporté par la mer, en particulier sur les secteurs où les bancs sableux découvrent largement avant de se refermer brutalement.
 

A RETENIR - Recommandations essentielles

    •  Vérifier les horaires de marées avant toute sortie
    •  Ne jamais s’engager seul sur l’estran
    •  Garder en permanence un moyen de communication chargé
    •  Surveiller la montée de l’eau et les chenaux qui se remplissent rapidement
    •  Contacter le 196 en cas de difficulté



