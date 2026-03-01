Normandie : vigilance renforcée face aux grandes marées de début mars sur le littoral

Le phénomène de grandes marées augmente la différence entre basse et pleine mer. Résultat : un brassage d’eau plus important, une montée rapide, des courants renforcés et un risque d’isolement très élevé sur les zones découvertes à marée basse.

Le préfet maritime de la Manche – mer du Nord rappelle que quelques minutes suffisent pour qu’un promeneur soit encerclé ou emporté par la mer, en particulier sur les secteurs où les bancs sableux découvrent largement avant de se refermer brutalement.