Deux jackpots coup sur coup au Pasino du Havre, plus de 66 000 € empochés en 24 heures

Les derniers jours ont été particulièrement intenses au Pasino du Havre, où la chance s’est invitée deux fois de suite sur les machines à sous. Un premier joueur, sexagénaire, est reparti avec 42 590,44 €, un gain tombé lors d’une mise ordinaire qui s’est transformée en soirée mémorable.



Le lendemain, une cliente a, elle aussi, vécu un moment suspendu en décrochant un jackpot de 23 409 €. « Une surprise que je n’imaginais pas en début de journée », confie-t-elle, encore émue. Tous deux ont choisi de rester discrets, mais ont accepté d’évoquer des instants « intenses » et « riches en émotions ».