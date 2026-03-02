Deux jackpots coup sur coup au Pasino du Havre, plus de 66 000 € empochés en 24 heures

Inès Carré, membre du comité de direction et Isabelle Toutain, technicienne machines à sous (photo de gauche). Sophie Ribeiro Marques, chargée de marketing et communication et Lorna Vallin, responsable bar et restaurant (photo de droite)
Les derniers jours ont été particulièrement intenses au Pasino du Havre, où la chance s’est invitée deux fois de suite sur les machines à sous. Un premier joueur, sexagénaire, est reparti avec 42 590,44 €, un gain tombé lors d’une mise ordinaire qui s’est transformée en soirée mémorable.
Le lendemain, une cliente a, elle aussi, vécu un moment suspendu en décrochant un jackpot de 23 409 €. « Une surprise que je n’imaginais pas en début de journée », confie-t-elle, encore émue. Tous deux ont choisi de rester discrets, mais ont accepté d’évoquer des instants « intenses » et « riches en émotions ».
Une série exceptionnelle qui dope l’ambiance
Pour la direction du Pasino, ces victoires consécutives illustrent une dynamique « particulièrement positive ». « Permettre à nos clients de vivre des instants aussi intenses fait partie de notre plus grande satisfaction. Ces gains sont synonymes d’émotions et de souvenirs mémorables », souligne l’établissement, félicitant ses deux grands gagnants.
INFO+ Le “Mois de la chance” encore en cours
L’opération spéciale se poursuit jusqu’au 13 mars, promettant animations, tirages et autres surprises destinées à prolonger cette série de beaux gains. Les visiteurs sont nombreux à tenter leur chance dans une ambiance montée d’un cran ces dernières semaines.
Avec ces deux jackpots en 24 heures, le Pasino confirme son attractivité… et laisse espérer d’autres belles annonces dans les jours à venir.
