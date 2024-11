Sotteville-lès-Rouen : il frappe sa victime avec un couteau et lui dérobe son téléphone

Le jeune homme a pu fournir le signalement de son agresseur, qui s'est enfui après lui avoir dérobé son téléphone portable. Un témoin confirme les faits. Dès lors, il est rapidement établi que l'homme en fuite s'est réfugié dans un immeuble. Les forces de l'ordre localisent l'appartement où il se trouve et doivent faire usage d'un bélier pour ouvrir la porte. Le mis en cause est alors interpellé sans opposer de résistance, puis est emmené à l'hôtel de police pour être placé en garde à vue.



Une enquête pour vol et blessures volontaires avec avec arme a été ouverte.