Son conducteur était alcoolisé : le bolide emboutit la palissade d'un bar-restaurant d'Evreux

Le conducteur d'une Maserati Quattroporte a terminé sa course contre la palissade de la terrasse d'un bar-restaurant situé sur la place Clemenceau à Évreux (Eure). L'accident est survenu en pleine nuit, vers 1 h 30, ce dimanche 18 août.



On ignore encore dans quelles circonstances cet automobiliste de 29 ans, originaire de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, a perdu le contrôle de ce bolide, d'une valeur de 170 000€ à l'achat, ou plutôt de celui de son père. Ce qui est certain, c'est qu'avant d'emboutir la palissade du bar Ô Baradise, il a arraché des plots métalliques et dans le choc, les airbags se sont déclenchés. Il n'a pas été blessé.