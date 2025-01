Seine-Maritime : une voiture percute un immeuble à Pavilly, six personnes évacuées

L’intervention a mobilisé 14 sapeurs-pompiers et six engins, dont une unité spécialisée en sauvetage, appui et recherche, qui ont procédé à une reconnaissance au niveau de la structure, suivie de l’installation d’étais pour sécuriser le bâtiment.



Aucun blessé n’est à déplorer. Toutefois, la mairie a pris un arrêté d’interdiction d’accès pour des raisons de sécurité, entraînant le chômage technique de quatre employés du commerce et le relogement temporaire de cinq habitants par leurs propres moyens.