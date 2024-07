Seine-Maritime : un homme de 54 ans perd la vie après avoir été éjecté de son tracteur à La Feuillie

Un homme de 54 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation, ce samedi 13 juillet en fin de matinée, sur la Départementale 921 au niveau de La Feuillie (Seine-Maritime).



Le quinquagénaire était au volant d'un tracteur quand, pour une raison inconnue, l'engin et sa benne se sont couchés sur le flanc. Le conducteur a été éjecté et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des sapeurs-pompiers, peu avant 11h30.



Les secours ont tenté de le réanimer. En vain. L'homme a été déclaré décédé par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), venu sur place. Le corps a été laissé à disposition de la gendarmerie pour les constatations d’usage.



L'intervention a mobilisé neuf sapeurs-pompiers avec quatre véhicules de secours routier.