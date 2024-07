Seine-Maritime : un baigneur de 72 ans meurt noyé sur la plage de Pourville, près de Dieppe

Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime) - Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le commissariat de Dieppe (Seine-Maritime), après le décès d'un homme de 72 ans, sur la plage de Pourville à Hautot-sur-Mer.



Le drame a eu lieu ce mardi 30 juillet, peu avant 17 heures. L'attention d'un témoin a été attirée par un baigneur qui semblait en grande difficulté. Il lui a porté secours et l'a ramené sur le bord de la plage. Alertés, les secouristes ont prodigué les premiers soins d'urgence et tenté de réanimer la victime, alors en arrêt cardio-respiratoire, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers et du SMUR. En vain.



Le septuagénaire, originaire de Muchedent, a été déclaré décédé par le médecin urgentiste.