Seine-Maritime : incendie dans une maison squattée à Bois-Guillaume

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin dans une maison squattée de la rue Girot à Bois-Guillaume, en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers, alertés à 7h53, ont constaté sur place la présence d’une personne qui était sortie de l’habitation avant leur arrivée. La victime a refusé son transport à l’hôpital.



Le sinistre, dont on ignore pour l’heure l’origine, a été circonscrit à l’aide d’une lance à incendie. Les opérations de déblai sont actuellement en cours.



Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés au plus fort de l’intervention.