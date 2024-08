Seine-Maritime : collision mortelle entre un tracteur et une moto près de Neufchâtel-en-Bray

Un accident mortel de la circulation s’est produit ce vendredi 23 août en Seine-Maritime. Il a impliqué un tracteur agricole et une moto qui circulaient route de Neufchâtel sur la commune de Lucy, dans le pays de Bray.



Les secours ont été alertés vers 16 heures. Rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont porté assistance à un homme de 30 ans, pilote de la moto, grièvement blessé. Malgré les soins prodigués sur place, la victime a été déclarée décédée par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Le conducteur du tracteur n’a pas été blessé.



La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête qui devrait permettre de déterminer les circonstances de la collision.