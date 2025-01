Seine-Maritime : un corps retrouvé au pied des falaises d’Étretat au « Trou à l’homme »



Ce dmanche vers 11 heures, au lieu-dit Trou à l’homme à Étretat (Seine-Maritime), un corps a été découvert au pied des falaises lors de la marée montante.



Alertés par la gendarmerie, les sapeurs-pompiers ont mobilisé une équipe nautique et un chef de groupe pour récupérer la victime. L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 a également été déployé pour sécuriser l’intervention.



La mairie a été informée, et une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’identifier la victime et de déterminer l’origine du décès.