Seine-Maritime. Deux personnes piégées par la marée secourues au Trou à l'homme à Étretat

C'est aux alentours de 19 h 45, ce mardi soir, que les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter assistance à des promeneurs piégés par la marée montante au Trou à l'homme à Etretat (Seine-Maritime).



Alerté pour un secours à personnes en milieu aquatique, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a rapidement dépêché six engins et un total de 17 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique (SAV). À leur arrivée, les secouristes ont constaté que les victimes, un homme de 37 ans et une femme de 22 ans, se trouvaient dans une zone dangereuse, isolées par la montée des eaux.