Le Grand-Quevilly : l'automobiliste alcoolisé et sous stupéfiants conduisait dangereusement

Lors du contrôle effectué rue Albert-Lecour, les gardiens de la paix ont constaté des signes d’ébriété évidents chez le conducteur, un homme de 36 ans domicilié au Grand-Quevilly, qui a admis avoir consommé du whisky. Son élocution hésitante et son regard brillant ont confirmé les soupçons.



Emmené au commissariat, il a été soumis aux tests réglementaires : 0,88 mg/l d’air expiré, soit environ 1,76 g/l de sang, test salivaire positif au THC, indiquant une consommation récente de cannabis.



Interpellé à 2h15, l’automobiliste a été placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sous stupéfiants et défaut d’assurance. Son permis a été retenu immédiatement. Le Citroën Nemo a été saisi et conduit en fourrière par un garage de permanence.